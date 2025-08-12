ذكر مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأمبركية على السلع الصينية إلى خانة المئات.

جاء هذا الأمر عقب إجابة غير قاطعة من ترامب للصحفيين عما إذا كان سيمدد معدلات الرسوم الجمركية المنخفضة، وذلك بعد يوم من حثه بكين على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأمبركي أربعة أمثال.

ومن المزمع أن ينتهي تعليق فرض الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء الثلاثاء.

ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145 بالمئة، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125 بالمئة، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لتمديد مهلة الرسوم "سنرى ما سيحدث. لقد كانوا يتعاملون بشكل جيد للغاية. علاقتي جيدة جدا مع الرئيس شي (جين بينغ)".

وكان الجانبان أعلنا في مايو هدنة في نزاعهما التجاري بعد محادثات في جنيف بسويسرا، واتفقا على فترة 90 يوما للسماح بإجراء مزيد من المحادثات. واجتمع الطرفان مرة أخرى في ستوكهولم بالسويد في أواخر يوليو تموز الماضي، لكنهما لم يعلنا عن اتفاق لتمديد المهلة.