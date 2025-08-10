ورغم الترحيب الأوروبي المبدئي بجهود التفاوض، فإن هذا الترحيب يأتي مقرونا بشروط صارمة، أبرزها استمرار الضغط على موسكو عبر العقوبات، واشتراط وقف إطلاق النار قبل أي حديث عن تبادل أراض، إضافة إلى ضمانات أمنية واضحة لأوكرانيا.

وفي بيان مشترك، أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي يقوده ترامب، معتبرين أن الجمع بين التفاوض، واستمرار دعم أوكرانيا، ومواصلة الضغط على روسيا، هو السبيل الوحيد لتحقيق "سلام عادل ودائم".

البيان شدد على أن لأوكرانيا الحق الكامل في تقرير مصيرها، وأن أي مفاوضات جادة يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار أو على الأقل خفض الأعمال العدائية.

موقف أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بالبيان الأوروبي، مؤكدا أن أي تسوية يجب أن تحفظ المصالح الأوكرانية والأوروبية، وأن نهاية الحرب يجب أن تكون "عادلة".

لكن زيلينسكي حذر في الوقت ذاته من أن أي قرارات تتخذ من دون مشاركة كييف ستكون "ميتة" ولن تحقق أي نتيجة، مجددا رفضه المطلق للتنازل عن أي شبر من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

تصريحات ترامب صادمة

الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف، في حديثه لبرنامج "الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، اعتبر أن تصريحات ترامب الأخيرة حول إمكانية التنازل من جانب أوكرانيا كانت "مفاجئة وصادمة" لكل من كييف وأوروبا، مشيرا إلى أن الدستور الأوكراني يحظر أي تنازلات إقليمية.

شوماكوف أوضح أن أوكرانيا حصلت على ضمانات أمنية من دول كبرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا نفسها، وهو ما يجعل الحديث عن تبادل أراض "أمرا غير مقبول إطلاقًا".

وأعرب عن قلقه من أن القمة المرتقبة قد تشهد اتفاقات ثنائية بين ترامب وبوتين، من دون مشاركة أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يفضي إلى "سلام على حساب أوكرانيا".

كما لفت إلى أن موسكو تسعى لاستغلال هذه المفاوضات لكسر عزلتها الدولية، بينما يحاول ترامب الظهور في صورة "صانع السلام"، لكن من دون ضغوط حقيقية على روسيا، معتبرا أن المفاوضات، بالشكل المطروح، "خطيرة للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

الأمن الأوروبي

أما الكاتب والباحث السياسي بسام البني، فذهب إلى أن القمة لن تغير موازين الحرب في أوكرانيا مباشرة، بل ستكون منصبة على رسم "شكل الأمن الأوروبي" بعد الصراع.

وأكد أن روسيا والولايات المتحدة هما من ستحددان الإطار الأمني الجديد، فيما سيكون دور أوروبا ثانويا ومحصورا في التكيف مع القرارات التي تُتخذ بين واشنطن وموسكو.

البني شدد على أن بوتين لن يتراجع عن أهداف عمليته العسكرية الخاصة، والتي تشمل ضمان الأمن الروسي، وتجريد أوكرانيا من السلاح، وتراجع قوات الناتو.

وأشار إلى أن القمة الأولى في ألاسكا قد تثمر عن "تخفيف محدود" للعمليات العدائية، ربما على المستوى الجوي، لكن من دون وقف كامل للأعمال القتالية على الأرض.

رغم الموقف الأوروبي الموحد الداعم لأوكرانيا، فإن مخاوف القادة الأوروبيين تتزايد من إمكانية تجاوزهم في المفاوضات النهائية، خاصة إذا ما مضت واشنطن وموسكو في رسم تسوية ثنائية لا تراعي الشروط الأوروبية.