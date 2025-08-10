وقال ميدفيديف في منشور له على قناته الرسمية في "تيليغرام": "يحاول الأوروبيون عرقلة المحاولات الأميركية للمساعدة في حل الصراع الأوكراني".

واتهم ميدفيديف أوكرانيا بالاستعانة بـ"قتلة من عصابات كولومبيا والمكسيك" وإرسالهم إلى جبهة القتال مع روسيا.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا في 15 من أغسطس بألاسكا.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلا عن مصادر، أن الإدارة الأميركية قد تدعو الرئيس الأوكراني لحضور قمة ألاسكا.

وكشفت تقارير صحفية أن الزعيمين سيناقشان حل تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، لإنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الروسي قدم للإدارة الأميركية مقترحا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا مقابل منحه منطقة في دونباس شرق أوكرانيا.

إلا أن الرئيس الأوكراني رفض باستمرار أي شرط مسبق يتضمن التخلي عن أراض سيادية قبل وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط.

هذا وقال زيلينسكي، الأحد، إن كييف "تثمن وتؤيد بشكل كامل" البيان المشترك للقادة الأوروبيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا مع حماية المصالح الأوكرانية والأوروبية.

ورحب زعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا وبريطانيا وفنلندا والمفوضية الأوروبية السبت بجهود ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنهم أكدوا على ضرورة الضغط على روسيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف.

وكتب زيلينسكي على "إكس": "يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة وأنا ممتن لكل من يقف مع أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا، وهو الدفاع عن المصالح الأمنية الحيوية لبلادنا الأوروبية".