ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن السلطات اقتادت ليو للاستجواب بعد عودته إلى بكين في أواخر يوليو من رحلة عمل في الخارج.

ترأس ليو (61 عاما) الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني المسؤولة عن إدارة العلاقات مع الأحزاب السياسية الأجنبية، ومنذ توليه منصبه عام 2022، زار أكثر من 20 بلدا والتقى مع مسؤولين من أكثر من 160 دولة.

ساهمت كثافة نشاط ليو، ولا سيما اجتماعاته مع وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، في واشنطن، في تعزيز التوقعات بإعداده لتولي منصب وزير الخارجية المقبل.

يُعد توقيف ليو أكبر تحقيق يطال دبلوماسيا منذ الإطاحة بوزير الخارجية السابق تشين قانغ، حليف الرئيس الصيني شي جين بينغ، في عام 2023 عقب انتشار شائعات حول علاقة غرامية خارج إطار الزواج.

ولد ليو في إقليم جيلين بشمال شرق الصين، وتخصص في اللغة الإنجليزية في جامعة بكين للدراسات الأجنبية، ودرس العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد قبل أن يتولى أول منصب له مترجما في وزارة الخارجية، وعمل في البعثة الصينية لدى بريطانيا، ثم سفيرا لدى إندونيسيا والفلبين.