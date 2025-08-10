وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن "شرطيا من سرفان قتل فيما كان إرهابيون يحاولون الدخول إلى مركز الشرطة" في هذه المنطقة من سيستان بلوشستان.

وينتمي المهاجمون وفق الوكالة إلى جماعة جيش العدل البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط في جنوب شرق إيران.

وأفادت الوكالة بـ"مقتل ثلاثة إرهابيين واعتقال اثنين آخرين".

وتقع محافظة سيستان بلوشستان على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران، وتشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وتشهد المنطقة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات أخرى إضافة إلى مهربي مخدرات.

وفي 26 يوليو الماضي اقتحم مسلحون مبنى محكمة في عاصمة الولاية زاهدان فقتلوا 6 أشخاص على الأقل في هجوم تبناه فيما بعد "جيش العدل".

وفي أحد أعنف الهجمات في المحافظة قُتل 10 شرطيين في أكتوبر الماضي في ما وصفته السلطات أيضا بأنه هجوم "إرهابي".