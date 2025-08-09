وكشف ماكرون أنه تحدث في هذا الشأن، السبت، مع الرئيس زيلينسكي، وكذلك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وتابع: "لا يمكن أن يتقرر مستقبل أوكرانيا دون الأوكرانيين، الذين يقاتلون من أجل حريتهم وأمنهم منذ أكثر من ثلاث سنوات الآن".

وأضاف: "سيكون الأوروبيون أيضا بالضرورة جزءا من الحل، لأن أمنهم على المحك".

وتابع: "نظل عازمين على دعم أوكرانيا، ونعمل بروح من الوحدة ونبني على العمل الذي تم في إطار -تحالف الراغبين-".

وطالب الرئيس الأوكراني، في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأوروبيين باتخاذ "خطوات واضحة" لتحديد نهج مشترك قبل القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

وقال زيلينسكي على تلغرام بعد المحادثة: "من الضروري اتخاذ تدابير واضحة، والتنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين شركائنا".

وكان زيلينسكي قد أكد أن الشعب الأوكراني يدافع عن حقه في الحرية والسيادة، مشددا على أن حتى الاشخاص المؤيدين لروسيا يدركون ما ترتكبه من أفعال ضد أوكرانيا.

وقال إن كييف لن تمنح موسكو أي مكافآت على ما فعلته، مشددا على أن الشعب الأوكراني يستحق السلام، لكن السلام العادل يتطلب فهما واضحا من جميع الشركاء الدوليين.