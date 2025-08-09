وأضاف في مقابلة مع وكالة "تسنيم" أن: "الجمهورية الإيرانية تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك".

وفي سياق آخر، قال مستشار المرشد الإيراني إن بلاده لن تُوافق على مشروع إنشاء ممر في القوقاز، يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويربط أذربيجان بجيبها في أرمينيا.

وأضاف: "إن تنفيذ هذه المؤامرة من شأنه أن يُعرّض أمن جنوب القوقاز للخطر، وقد أكدت إيران أنها، سواء بالتنسيق مع روسيا أو من دونها، ستعمل على ضمان استقرار المنطقة، ونحن نعتقد أيضا أن روسيا تُعارض هذا الممر من منطلق استراتيجي".

وتابع: "جنوب القوقاز ليس أرضا بلا صاحب ليستأجرها ترامب، بل سيصبح مقبرة لمرتزقته، الممر الأميركي يغيّر الجغرافيا ويستهدف تقسيم أرمينيا".

وأكمل: "ادعاء استئجار الممر من قبل ترامب ساذج ومستحيل كاستئجار قناة بنما، ترامب يتصرف وكأنه سمسار عقارات يريد تأجير أراضٍ ومناطق".

ولفت إلى أن رئيس وزراء أرمينيا أكد في زيارته لإيران دعمه لموقف طهران ورفضه للممر.