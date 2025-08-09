وقال زيلينسكي على تلغرام بعد المحادثة: "من الضروري اتخاذ تدابير واضحة، والتنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين شركائنا".

وينظم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس اجتماعا لمستشاري الأمن القومي الأوروبيين والأميركيين السبت، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع سيكون "فرصة حاسمة لمناقشة التقدم الذي يتعين تحقيقه لإرساء سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد أكد أن الشعب الأوكراني يدافع عن حقه في الحرية والسيادة، مشددا على أن حتى الاشخاص المؤيدين لروسيا يدركون ما ترتكبه من أفعال ضد أوكرانيا.

وقال إن كييف لن تمنح موسكو أي مكافآت على ما فعلته، مشددا على أن الشعب الأوكراني يستحق السلام، لكن السلام العادل يتطلب فهما واضحا من جميع الشركاء الدوليين.