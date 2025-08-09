وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن إدارة شرطة نيويورك، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار بالساحة، مضيفة أن شخصا تم احتجازه ويجري استجوابه بشأن الحادث. ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يفرون من مكان الحادث، والشرطة تحيط بسيارة وتعتني بالمصابين الممددين على الأرض.

وقالت الشرطة إنها نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".

وأوضحت الشرطة أن أعمار الضحايا الثلاثة متفاوتة.

وبحسب السلطات، وقع إطلاق النار في الساعة 1:20 صباحا، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث أو كيفية وقوعه.