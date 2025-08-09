وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات من مجموعة قوات المركز حررت بلدة يابلونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات مجموعة الشمال على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة وستة مستودعات إمداد".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة سو-24 وصاروخين هيمارس و475 طائرة مسيرة أوكرانية".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم أن الجيش قصف بالصواريخ وبطائرات مسيرة من طراز "غيران-2" مركز قيادة وموقعا لتخزين المسيرات الجوية في مقاطعة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليوم السبت إلى أنه تم خلال الغارة تدمير شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة تستخدمها القوات الأوكرانية في هجماتها الإرهابية على أهداف مدنية في روسيا.

وأضافت الوزارة: "تم بضربة منسقة من منظومة صواريخ إسكندر-إم، تدمير شاحنتين محملتين بطائرات هجومية مسيرة استخدمها العدو لشن هجمات إرهابية على أهداف مدنية في روسيا".