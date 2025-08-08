ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مطلع قوله إن القوات الروسية، على اتجاه سومي، استهدفت محطة رادار من طراز RADA، مشيرا إلى أن العملية جاءت بعد رصد تمركزين لأفراد ومعدات أوكرانية في قطاعي تيتكينسكي وغلوشكوفسكي على الجبهة.

وأوضح المصدر أن الاستهداف تم باستخدام نيران المدفعية والطائرات المسيّرة الهجومية من طراز FPV، ما أدى إلى تدمير الرادار بالكامل، إلى جانب إصابة الأهداف الأخرى التي تم رصدها.

وأضاف المصدر: "في قطاعي تيتكينسكي وغلوشكوفسكي على الجبهة، كشفت مجموعة استطلاع وجود تمركزين لأفراد ومعدات العدو، بالإضافة إلى رادار يستخدم لكشف الأهداف الجوية".

وتابع: "تم استخدام نيران المدفعية والمسيرات الجوية من طراز FPV لقصف هذه الأهداف، ما أسفر عن تدمير رادار إسرائيلي الصنع من طراز RADA".