وأفادت شرطة ميونيخ ومدعون عامون في بلدة فايدن البافارية في بيان، بأن المشتبه بهم مواطنون سوريون تراوح أعمارهم بين 26 و37 عاما.



والمعتقلون متهمون بتهريب نحو 500 شخص إلى ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا، بما في ذلك عبر ما يُعرف بطريق البلقان، منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد المحققون أن العدد الفعلي لحالات التهريب "أعلى بكثير".

وأضاف البيان أن العصابة أقرت "أنها في عام 2022 كانت تُهرب نحو 480 شخصا يوميا إلى ألمانيا وأوروبا".

ويُعتقد أن العصابة كانت تتقاضى 4,500 يورو عن كل شخص يتم تهريبه، وحققت أرباحا لا تقل عن 1,4 مليون يورو بين عامي 2022 و2025.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أن العملية التي نفذت الأربعاء، كانت بالتنسيق مع هيئتي مكافحة الجريمة في الاتحاد الأوروبي، يوروبول ويوروجست.

كما فتشت الشرطة الألمانية والهولندية ثلاث شقق في مدينتي دورتموند وبوخوم، بالإضافة إلى عقار في هوتن بهولندا.



وذكرت أنه "تم ضبط أدلة كثيرة، بما في ذلك هواتف ذكية، ومركبات مستخدمة في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى كميات صغيرة من المخدرات".