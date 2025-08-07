وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "الآن وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم".

وتعقدت جهود توسيع نطاق هذه الاتفاقيات بسبب ارتفاع عدد القتلى وحالات الموت جوعا في غزة.

وأثارت الحرب في قطاع غزة غضبا دوليا، وتقول السلطات في القطاع إن الحرب أودت حتى الآن بحياة أكثر من 60 ألفا. وأعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا خططا في الأيام القليلة الماضية للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تناقش بجهود نشطة مع أذربيجان إمكانية ضمها وعدد من دول آسيا الوسطى لاتفاقيات

إبراهيم على أمل توطيد العلاقات القائمة بين تلك الدول وإسرائيل.