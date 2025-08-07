بنية تحتية عملاقة

الجسر، المعروف باسم "جسر مضيق ميسينا"، سيتضمن مسارين للسكك الحديدية وثلاثة مسارات مرورية، مما يتيح اختصار زمن التنقل بين البر الرئيسي وصقلية من ثلاث ساعات باستخدام العبّارات إلى دقائق معدودة فقط. وتُقدّر تكلفة المشروع بأكثر من 13.5 مليار يورو.

دفعة اقتصادية للجنوب

ترى الحكومة الإيطالية في المشروع "مُسرّعًا للتنمية"، لا سيما في منطقتي صقلية وكالابريا اللتين تعانيان من أعلى معدلات بطالة بين الشباب في البلاد. وتشير صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن الجسر سيوفّر نحو 120 ألف فرصة عمل سنويا خلال مرحلة البناء.

دعم سياسي وطني

ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني، المشروع بأنه "حلم يتحقق"، بينما أكدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أن الجسر سيكون "رمزًا للقدرة الهندسية الإيطالية"، ويُجسّد "الإرادة السياسية لتحسين البنية التحتية جنوب البلاد".

مخاوف بيئية وتحذيرات أمنية

رغم الحماسة الرسمية، يواجه المشروع انتقادات من منظمات حماية البيئة. فقد أعربت جمعية "ليغامبينتي صقلية" عن مخاوف من "كارثة بيئية محتملة"، نظرا لكون المنطقة بحرية محمية وممرا لملايين الطيور المهاجرة.

كما نبهت السلطات القضائية في ميسينا من احتمالية تسلل شبكات المافيا إلى عمليات التنفيذ، نظرا لضخامة المشروع وتشابك المصالح الاقتصادية فيه.

مشروع طموح محفوف بالتحديات

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الإيطالية لإنعاش الجنوب الذي ظل مهمّشًا لعقود، وسط تساؤلات حول جدوى التكلفة العالية، وقدرة الدولة على إدارة مشروع بهذا الحجم في ظل التحديات البيئية والمالية.

وبحسب التصريحات الرسمية، من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في وقت لاحق من هذا العام، في حال لم تعرقلها اعتراضات قضائية أو بيئية.