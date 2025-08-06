ووفقا لمنشور على صفحة القاعدة الرسمية في فيسبوك، تم إغلاق القاعدة بالكامل في تمام الساعة 11:04 صباحا بالتوقيت المحلي، وتتواجد قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث الذي وقع في منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني.

ولم يتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية حول عدد الضحايا أو طبيعة إصاباتهم.

لكن العديد من الصفحات الإخبارية المحلية تداولت مقطع فيديو لجنود قالت إنهم كانوا يهرعون داخل القاعدة إثر سماع دوي إطلاق النار.