وأضاف المصدر أن الاتصال لا يزال جاريا.

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقال مستشار بوتين، يوري أوشاكوف، للصحافيين إن "محادثات مفيدة جدا وبناءة" جرت مع ويتكوف، مضيفا أنه تم بحث أوكرانيا والتعاون الاستراتيجي الروسي-الأميركي.

وكان ترامب قد حدد لروسيا مهلة تنتهي الجمعة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة.

وبالتزامن مع زيارة ويتكوف إلى موسكو، دعا زيلينسكي واشنطن إلى زيادة الضغط على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده منذ 2022.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المهم للغاية تكثيف جميع أدوات الضغط التي تتمتع بها الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع" ضد روسيا.

مشيرا إلى أن الكرملين "لن يسعى فعليا إلى إنهاء الحرب إلا عندما يشعر بضغط كاف".