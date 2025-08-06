ولم يقدم الكرملين المزيد من التفاصيل عن الاجتماع.

ويأتي لقاء بوتين وويتكوف قبل أيام من المهلة المحددة لتوصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا قد تواجه عقوبات اقتصادية قاسية قد تتعرض لها أيضا دول تشتري النفط الروسي.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة أنباء "تاس" ويتكوف في وقت سابق من اليوم وهو يتحدث أثناء جولة في الصباح الباكر في حديقة زاريادي، التي تقع قرب الكرملين، مع مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف.

وأدى دميترييف دورا رئيسيا في محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الشهور القليلة الماضية، فضلا عن محادثات بين روسيا ومسؤولين أميركيين.

ولم تسفر المفاوضات عن أي تقدم في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتنتهي المهلة المحددة التي وضعها ترامب لبوتين بعد غد الجمعة. وهددت واشنطن بفرض "رسوم جمركية كبيرة" وعقوبات اقتصادية أخرى على روسيا ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا.

ترامب محبط من التصعيد الروسي

وأعرب ترامب عن إحباطه المتزايد إزاء بوتين على خلفية تصعيد روسيا للضربات على المناطق المدنية في أوكرانيا، التي تهدف إلى تقويض الروح المعنوية ورغبة الشعب في الحرب. ووقعت الضربات المكثفة رغم أن ترامب حث الرئيس الروسي في الشهور الماضية على تخفيف الضغط.

وضربت القوات الروسية مركزا ترفيهيا ليلة الثلاثاء- الأربعاء في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بينهم طفلان، حسبما ذكر الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف.

وشنت القوات الروسية 4 ضربات على المنطقة واستخدمت قنابل انزلاقية قوية في البداية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام: "ليس هناك أي منطق عسكري في هذه الضربة. يقتصر الأمر على الوحشية من أجل الترهيب".

رسالة زيلينسكي إلى واشنطن

وبالتزامن مع زيارة ويتكوف إلى موسكو، دعا زيلينسكي واشنطن إلى زيادة الضغط على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده منذ 2022.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المهم للغاية تكثيف جميع أدوات الضغط التي تتمتع بها الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع" ضد روسيا.

مشيرا إلى أن الكرملين "لن يسعى فعليا إلى إنهاء الحرب إلا عندما يشعر بضغط كاف".