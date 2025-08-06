وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن ويتكوف شوهد وهو يقوم بنزهة في وقت مبكر من صباح الأربعاء في حديقة زاريادي مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وكان دميترييف قد اضطلع بدور رئيسي في محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الأشهر الأخيرة، وكذلك في المباحثات بين مسؤولين روس وأميركيين.

ولم تؤكد موسكو بعد ما إذا كان ويتكوف سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته.

وكان ترامب قد أعلن عن اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم الأربعاء. وقال للصحفيين الثلاثاء: "لدينا اجتماع مع روسيا... سنرى ماذا سيحدث".

وفي وقت سابق أكد ترامب أنه يعتزم فرض عقوبات إذا انقضت المهلة، التي تنتهي في الثامن من غشت الجاري، دون التوصل إلى نتيجة.

وتهدف العقوبات إلى استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، من أجل تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا المجاورة.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن يوم الاثنين أيضا عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب استمرارها في التجارة مع موسكو، دون أن يحدد نسبة الرسوم الجديد.