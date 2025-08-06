وقال ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء: "لدينا اجتماع مع روسيا.. سنرى ماذا سيحدث".

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي حددها ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ولم يقدم الرئيس الأميركي مزيدا من التفاصيل، بما في ذلك من سيحضر الاجتماع.

وكان ترامب صرح الأحد بأنه يخطط لإرسال مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا، في منتصف الأسبوع.

وأكد ترامب أنه يعتزم فرض عقوبات إذا انقضت المهلة، التي تنتهي الجمعة، دون التوصل إلى نتيجة.

وتهدف العقوبات إلى استهداف الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، من أجل تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا المجاورة.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن الإثنين أيضا عن نيته رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب استمرارها في التجارة مع موسكو، دون أن يحدد نسبة الرسوم الجديدة.