وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أشار ينتشا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص أوضاعا مأساوية في ظل الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر.

وأعرب عدد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس عن تضامنهم مع الرهائن الإسرائيليين، إلا أن بعضهم وجّه انتقادات صريحة لسلوك إسرائيل خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بحسب تقارير أممية.

ودعا عدد من الدبلوماسيين إلى ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.