وأوضحت الصحيفة أن سلاح الجو الملكي البريطاني لا يزال ينفذ رحلات استطلاعية فوق غزة لصالح إسرائيل.

ونقلت عن مصادر حكومية أن "المملكة المتحدة سلمت معلومات استخباراتية من طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني للمساعدة في العثور على الرهائن المتبقين في غزة".

وأضافت الصحيفة أنه جرى تسليم أصول بريطانية أخرى في المنطقة إلى الجيش الإسرائيلي من أجل توفير معلومات عن حركة الأسرى.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية رفضت الكشف عن نوع الطائرات المستخدمة حاليا في المساعدة على العثور على الرهائن.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن طائرة من طراز "شادو آر 1" نفذت مئات المهام فوق غزة، وكان آخرها في الشهر الماضي، بعد انطلاقها من قاعدة "RAF Akrotiri" في قبرص.

وتعد طائرة "شادو آر 1" من طائرات الاستطلاع المتخصصة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي مزودة بمستشعرات إلكترونية بصرية عالية الدقة لجمع البيانات.

وتتوفر هذه الطائرات على تكنولوجيا عالية تعطيها القدرة على فحص القوافل، والمركبات، والشوارع، والمجتمعات السكنية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن رحلات المراقبة العسكرية البريطانية ما تزال مستمرة فوق غزة، رغم عدم أدائها لأي مهمة في الأيام الأخيرة.

وقال مصدر في سلاح الجو الملكي لـ"تايمز" إنه "يعتقد أن الطائرة "شادو" قد عادت إلى بريطانيا، لكن لا تزال هوية الطائرة التي تسلمت مهام المراقبة حاليا غير معروفة".

وأشارت "تايمز" إلى "أن وزارة الدفاع البريطانية لم ترد على سؤالها حول ما إذا كانت تدفع أموالا لمقاولين من القطاع الخاص مقابل استخدام طائراتهم في مهام سرية في غزة".

ورغم التوترات الدبلوماسية بين البلدين، فإن الجيش البريطاني واصل مساعدة إسرائيل في مهمتها العسكرية منذ 2023، حسب "تايمز".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن "الهدف من تبادل المعلومات الاستخباراتية هو تحديد مواقع الرهائن".