تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 18 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال ساعات الليل.

وأضافت الوزارة أن 7 طائرات مسيرة دُمرت فوق كوبان، و4 في فورونيج، و2 في منطقة بيلغورود، و5 أخرى فوق مياه بحر آزوف.

حريق في محطة قطار في فولغوغراد

من ناحيتها، قالت الإدارة الإقليمية، اليوم الاثنين، إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل.

وقالت إدارة المنطقة على تطبيق تلغرام، نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.

وقالت الإدارة "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".