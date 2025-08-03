وجاءت المصادقة بأغلبية 50 صوتا مقابل 45، بعد أن حضّ الرئيس السابق دونالد ترامب، مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على تسريع إجراءات التصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ترامب قد عيّن بيرو، البالغة من العمر 74 عاما، في هذا المنصب بصفة مؤقتة في مايو الماضي، لتلتحق بقائمة طويلة من الشخصيات التلفزيونية التي ضمّها إلى إدارته. وسبق أن وصفها ترامب بأنها "امرأة لا مثيل لها".

أصول لبنانية

وولدت جنين لأبوين من لبنان، هاجروا إلى نيويورك في شبابهما.

واشتهرت بيرو بتقديم برنامج "القاضية جانين بيرو" بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج "العدالة مع القاضية جانين" على قناة فوكس نيوز على مدى 11 عاماً، كما شاركت في تقديم برنامج "الخمسة" على القناة نفسها، قبل أن تتفرغ لمنصبها القضائي المؤقت.

وتنضم بيرو بذلك إلى شخصيات إعلامية أخرى سبق أن شغلت مناصب حكومية في عهد ترامب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير النقل شون دافي، وكلاهما من خلفية إعلامية تلفزيونية.

لكن تعيين بيرو لم يمر دون اعتراض، إذ انتقد السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية، هذا القرار بشدة، واصفا إياه بأنه "سطحي" ومؤكدا أن بيرو "لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة".

وأشار دوربين إلى أن بيرو روّجت لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020 التي خسرها ترامب، كما ألّفت كتبا مؤيدة له، بينها كتاب "كاذبون، مسرّبون، وليبراليون" الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "متملق".

يُذكر أن زوجها السابق، ألبرت بيرو، أُدين في وقت سابق بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك، لكن ترامب أصدر عفواً عنه خلال ولايته الأولى.

ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة من التحركات السريعة لتثبيت مرشحي ترامب في مناصب قضائية، إذ جرى تعيين محاميه السابق، إميل بوف، قاضيا في محكمة الاستئناف الفيدرالية الأسبوع الماضي.