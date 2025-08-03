وقالت أولغا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا، إن "هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ ستة قرون"، مضيفة أن النشاط البركاني ربما تأثر بالزلزال الذي وقع الأربعاء الماضي، وتسبب في تحذيرات من أمواج تسونامي في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن الثوران البركاني أعقبه أيضا نشاط في بركان كليوتشيفسكوي، وهو البركان الأكثر نشاطا في كامتشاتكا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن عمودا من الرماد تصاعد إلى ارتفاع 6000 متر في الجو، مشيرة إلى أن البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1856 مترا، تم تصنيف نشاطه عند "المستوى البرتقالي" للطيران، ما يشير إلى وجود خطر محتمل على حركة الملاحة الجوية في المنطقة.