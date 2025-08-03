وثار بركان ليوتوبي لاكي لاكي، يوم الجمعة، ليتصاعد عمود رماد بطول 10 كيلومترات في السماء. وتسبب ثوران ثان اليوم في تصاعد عمود رماد بارتفاع 18 كيلومترا.

وقال جوستي نجورا يودي سابوترا القائم بأعمال رئيس قسم الشؤون القانونية في مطار إيل تاري بمدينة كوبانج اليوم السبت: "تم إلغاء 14 رحلة. واضطرات شركة وينجز إير إلى إلغاء رحلات متجهة إلى عدة مطارات في إقليم إيست نوسا تينجارا الذى يعرف أيضا بالإندونيسية باسم نوسا تينجارا تيمور ".

وحث سابوترا المسافرين عبر المطارات والسكان إلى التزام الهدوء ومتابعة التحديثات الرسمية الواردة من السلطات المعنية.