وقالت الوزارة في بيان لها: "في الفترة من 26 يوليو إلى 1 أغسطس، نفذت القوات الروسية، 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة، استهدفت خلالها مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش العمل لإنتاج الطائرات المسيرة ومكوناتها، ونقاط التحكم للطائرات المسيرة بعيدة المدى، ومستودعات الأنظمة الروبوتية، والأسلحة الصاروخية والذخيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".

السيطرة على 7 بلدات وقرى

وجاء في البيان أن وحدات من مجموعة قوات المركز واصلت عملياتها الهجومية على أراضي دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك خلال الأسبوع، وسيطرت على بويكوفكا وبلغييكا ونوفوأوكراينكا، التابعة لدونيتسك.

وأضاف البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 2875 جنديا، ودبابتين، و24 مركبة مدرعة قتالية، وتم تدمير 32 سيارة و21 مدفعا".

وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات الشرق، أكثر من 1410 عسكريين، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و9 مدافع ميدانية، و9 مستودعات ذخيرة".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه على مدار أسبوع، توغلت وحدات من مجموعة الشرق في عمق دفاعات العدو، وسيطرت على بلدات زيليوني غاي في دونيتسك، وماليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتيميروفكا في مقاطعة زابوريجيا.

كما أعلنت الوزارة أن وحدات من قوات "الجنوب" سيطرت على مدينة تشاسيف يار في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1325 جنديا، ودبابتين خلال أسبوع.

خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه خلال الأسبوع، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال، "بلغت خسائر العدو أكثر من 1245 جنديا، و4 دبابات، و13 مركبة مدرعة قتالية، و47 سيارة، كما دمرت 30 مدفعا ميدانيا، و5 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 26 مستودعا للذخيرة.

وأضاف البيان: "حررت وحدات مجموعة قوات الغرب خطوطا ومواقع مهمة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 1630 جنديا و10 مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير 88 سيارة، و9 قطع مدفعية، و48 مستودع ذخيرة، و31 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات.

وختم البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 6 قنابل جوية موجهة، و6 صواريخ "هيمارس"، و3 صواريخ "فامبير" تشيكية الصنع، وصاروخ موجه بعيد المدى من طراز "نبتون"، و1446 طائرة مسيرة".