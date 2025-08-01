وكتب زيلينسكي على موقع إكس: "نُثمّن رؤية الرئيس ترامب والقادة الأوروبيين وشركاء آخرين لما يحدث بوضوح وإدانة روسيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الهجمات الروسية لا يمكن وقفها إلا من خلال جهود مشتركة من الولايات المتحدة وأوروبا والجهات الفاعلة العالمية الأخرى.

وكان زيلينسكي دعا، أمس الخميس، دول العالم إلى التحرك من أجل تغيير النظام في روسيا.

كما دعا زيلينسكي إلى مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية، وقال "حان الوقت لمصادرة أصول روسية".

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الإنترنت ألقاه أثناء مؤتمر في هلسنكي "علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل.. وضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني هذه بعد منشور له على منصة إكس، تحدث فيه عن هجمات روسية على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.