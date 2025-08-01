في هذا السياق، تبرز تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كمؤشر على تحول جذري في قواعد الاشتباك الدبلوماسي بعد الحرب، بينما تأتي العقوبات الأميركية الأخيرة لتزيد من تصلب الموقف الإيراني وتغلق الباب أمام أية مرونة تفاوضية فورية.

طهران: لا مفاوضات قبل التعويض والضمانات

في حديثه إلى صحيفة فايننشال تايمز، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تبادل للرسائل مع المبعوث الأميركي ويتكوف، لكنه أكد أن أي حوار مقبل لا يمكن أن يبدأ دون "إجراءات لبناء الثقة"، تتصدرها تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة الهجمات الأميركية، وضمانات أمنية بعدم تكرار أي هجوم مستقبلي.

بحسب عراقجي، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتوقع استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها الجولات السابقة، بل يجب فتح صفحة جديدة كلياً، بما يعكس الواقع الاستراتيجي الجديد في أعقاب الحرب.

طهران تتحدى العقوبات وتستعرض أوراق القوة

تزامناً مع هذه المواقف، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة الشحن النفطي الإيرانية المرتبطة بمحمد حسين شمخاني، نجل المستشار الأمني المقرب من خامنئي. وتشمل العقوبات عشرات الكيانات التي تنقل النفط من إيران وروسيا، وتحقق عوائد ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات.

رغم ذلك، تصر طهران على أن برنامجها النووي لم يُدمَّر كما كانت تأمل واشنطن وتل أبيب، وهو ما أكده عماد أبشناس، رئيس تحرير صحيفة "إيران ديبلوماتيك"، في مداخلة مع برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية، حين قال: "لو كانت المنشآت قد دُمّرت، لما تحدث الأميركيون عن استئناف مفاوضات".

موقف داخلي رافض للتفاوض من دون كلفة

ويكشف أبشناس أن عراقجي يواجه رفضًا داخليًا واسعًا لأي تفاوض مع واشنطن، في ظل شعور إيراني بالمهانة جراء الهجوم العسكري الأميركي.

وشدد على أن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات ما لم تحصل على ضمانات دولية صارمة بعدم تكرار أي اعتداء مستقبلي، في ظل تقصير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي وصفها بأنها فقدت نزاهتها.

وأضاف عماد أبشناس "الوكالة لم تقم بوظائفها الأساسية، وسُرِّبت معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.. لا يمكن التعاون مع مدير وكالة يُتَّهم بالعمالة لأميركا".

الأوروبيون في مرمى الاتهام الإيراني

لم تقتصر الانتقادات الإيرانية على واشنطن، بل امتدت إلى الدور الأوروبي، إذ هاجم إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مواقف أوروبا، واصفًا إياها بـ"التابعة" للولايات المتحدة وإسرائيل.

وطالب عزيزي الأوروبيين بتحديد موقف مستقل قبل أي محاولة للمساهمة في التفاوض.

النووي الإيراني.. ما خفي أعظم؟

في ظل هذه الظروف، يبرز تساؤل استراتيجي خطير: هل تتحول إيران إلى كوريا شمالية جديدة؟

يقول أبشناس إن المفاوضات المقبلة يجب ألا تدور حول مستويات التخصيب فقط، بل حول الأسلحة النووية المحتملة لدى إيران. ويشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجات عالية غير معلوم بدقة، وهو ما يُبقي الغموض الاستراتيجي سيد الموقف.

وقال "إيران تملك أكثر من 460 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأكثر من 9500 كغم بنسبة 20% أو أقل.. ولا أحد يعرف أين كل هذا الآن".

فشل العملية العسكرية الأميركية ـ الإسرائيلية.. نقطة التحول؟

وصف أبشناس الهجوم الأميركي ـ الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية بأنه كان "أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه ترامب ونتنياهو"، مؤكدًا أن العملية فشلت فشلًا ذريعًا، لأن القدرات الإيرانية لا تزال قائمة.

وأضاف "إيران تفاجأت، نعم. لكنها لم تُهزَم.. التفاوض الآن يجب أن يكون على قاعدة رابح – رابح، وليس شروط الطرف الأميركي فقط".

مستقبل المفاوضات: صيف دبلوماسي أم شتاء نووي؟

السؤال الذي يطرحه مراقبون الآن هو: هل نحن أمام صيف تفاوضي ساخن أم مجرد حرب أعصاب وشراء للوقت؟

الواضح أن إيران تريد إملاء شروطها في أي عملية تفاوضية مقبلة، وأن واشنطن، رغم الضغوط والعقوبات، ستجد نفسها في نهاية المطاف مجبرة على الدخول في حوار جديد، مختلف كليًا عن سابقاته. لكن المفارقة أن الكرة ليست فقط في ملعب واشنطن، بل أيضًا في ملعب الرأي العام الإيراني الغاضب، الذي يرى في المفاوضات تنازلًا عن دماء وتضحيات.

المشهد الحالي لا يُبشر بمفاوضات وشيكة، فإيران تعيش لحظة "ما بعد الحرب" بتحدٍّ سياسي محسوب، فيما تحاول واشنطن تطويع خصمها عبر العقوبات دون إغفال الحاجة إلى مسار تفاوضي.

ومع اشتداد نيران المواجهة الدبلوماسية، تتبدى ملامح مرحلة جديدة: لا حوار بلا ثمن، ولا تفاوض بلا ضمانات، ومعادلة “رابح – رابح” التي تتحدث عنها طهران قد تصبح الخيار الوحيد لتفادي كارثة نووية على الطاولة.