وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو في 31 يوليو، وحتى الساعة 04:10 بتوقيت موسكو في 1 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ووفقا للبيان، فقد جاء توزيع المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها على النحو التالي:

31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

12 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

5 طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار كراي (أقصى جنوب روسيا).

4 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود.

3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.

طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة ليبيتسك.

طائرتان مسيرتان فوق مقاطعة تولا.

طائرة مسيرة واحدة فوق مياه بحر آزوف.

قصف روسي على كييف يوقع 26 قتيلا

من ناحية ثانية، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف بالصواريخ والمسيّرات العاصمة الأوكرانية كييف صباح الخميس إلى 26 قتيلا، و159 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على تلغرام إنّه "خلال ليلة أمس وصباح اليوم، انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي،"، مشيرة إلى أنّ القصف أوقع أيضا 159 جريحا.