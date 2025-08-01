وقال مسؤول أميركي كبير إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة التي فرضها ترامب الخميس على عشرات الدول سيبدأ سريانها في 7 أغسطس، أي بعد سبعة أيام من الموعد الذي كان محددا أساسا.

وأوضح المسؤول للصحافيين أن هذا التأجيل لمدة أسبوع يهدف لمنح الجمارك الأميركية الوقت الكافي للاستعداد لتحصيل هذه الرسوم.

وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المعدلة الجديدة التي أعلنها ترامب، علما أن الواردات من بعض الدول، مثل البرازيل، تخضع لرسوم جمركية إضافية ستضاف إلى الرسوم الجمركية المضادة المدرجة أدناه.

- أفغانستان 15 في المئة

- الجزائر 30 في المئة

- أنغولا 15 في المئة

- بنغلاديش 20 في المئة

- بوليفيا 15 في المئة

- البوسنة والهرسك 30 في المئة

- بوتسوانا 15 في المئة

- البرازيل 10 في المئة

- بروناي 25 في المئة

- كمبوديا 19 في المئة

- الكاميرون 15 في المئة

- تشاد 15 في المئة

- كوستاريكا 15 في المئة

- كوت ديفوار 15 في المئة

- جمهورية الكونغو الديمقراطية 15 في المئة

- الإكوادور 15 في المئة

- الاتحاد الأوروبي 0-15 في المئة

- غينيا الاستوائية 15 في المئة

- جزر فوكلاند 10 في المئة

- فيجي 15 في المئة

- غانا 15 في المئة

- غيانا 15 في المئة

- أيسلندا 15 في المئة

- الهند 25 في المئة

- إندونيسيا 19 في المئة

- العراق 35 في المئة

- إسرائيل 15 في المئة

- اليابان 15 في المئة

- الأردن 15 في المئة

- كازاخستان 25 في المئة

- لاوس 40 في المئة

- ليسوتو 15 في المئة

- ليبيا 30 في المئة

- ليختنشتاين 15 في المئة

- مدغشقر 15 في المئة

- مالاوي 15 في المئة

- ماليزيا 19 في المئة

- موريشيوس 15 في المئة

- مولدوفا 25 في المئة

- موزامبيق 15 في المئة

- ميانمار 40 في المئة

- ناميبيا 15 في المئة

- ناورو 15 في المئة

- نيوزيلندا 15 في المئة

- نيكاراغوا 18 في المئة

- نيجيريا 15 في المئة

- مقدونيا الشمالية 15 في المئة

- النرويج 15 في المئة

- باكستان 19 في المئة

- بابوا غينيا الجديدة 15 في المئة

- الفلبين 19 في المئة

- صربيا 35 في المئة

- جنوب إفريقيا 30 في المئة

- كوريا الجنوبية 15 في المئة

- سريلانكا 20 في المئة

- سويسرا 39 في المئة

- سوريا 41 في المئة

- تايوان 20 في المئة

- تايلاند 19 في المئة

- ترينيداد وتوباغو 15 في المئة

- تونس 25 في المئة

- تركيا 15 في المئة

- أوغندا 15 في المئة

- المملكة المتحدة 10 في المئة

- فانواتو 15 في المئة

- فنزويلا 15 في المئة

- فيتنام 20 في المئة

- زامبيا 15 في المئة

- زيمبابوي 15 في المئة