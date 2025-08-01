وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

وعن الوضع في قطاع غزة، قال ترامب إنه "مروّع".

واعتبر خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر أنه لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تفسد محادثات التجارة مع أوتاوا.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال ترامب إن الإيرانيين "يتصرفون بشكل سيء للغاية"، مضيفا أن إيران "لا تقول الشيء الصحيح".

ويتكوف يزور غزة

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سيزور قطاع غزة، اليوم الجمعة، في وقت لمّح فيه مسؤول إسرائيلي إلى إمكانية توسيع العملية العسكرية في القطاع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "ويتكوف سيتوجه إلى غزة للاطلاع على مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع".

وأضافت أن "ويتكوف سوف يتأكد من عدم وجود جوع أو مجاعة".

وأشارت إلى أن "ويتكوف أجرى لقاء بنّاء مع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) ومسؤولين إسرائيليين حول إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابعت ليفيت: "سنقدم مزيدا من التفاصيل حول خطة توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة بعد موافقة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) عليها".

من جانبها، ذكرت قناة آي نيوز 24 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي مسؤول، الخميس، أن حركة حماس قطعت الاتصال بشأن مفاوضات الهدنة في غزة الأمر الذي يجعل توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية "أمرا حتميا".

وأوضح المصدر أن إسرائيل "متشائمة بشأن احتمال عودة حماس إلى المفاوضات"، مضيفا أن "حماس قطعت الاتصالات، لا توجد مفاوضات حقيقية معهم".

وأشار إلى أن "هناك شعور بأن المحادثات على وشك الانفجار، يبدو أن توسيع العملية العسكرية في غزة أمر لا مفر منه".

وكشف أن "إسرائيل والإدارة الأميركية تُنسّقان بشأن الخطوات التالية المتعلقة بالتحرك ضد حماس واستمرار المفاوضات".