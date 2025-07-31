وصدر البيان عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وجاء فيه البيان: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء الناس في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".

وأضاف: "تتعاون هذه الأجهزة الإيرانية بشكل متزايد مع المنظمات الإجرامية الدولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية، وهذا أمر غير مقبول".

وأكد: "نعتبر هذه الأنواع من الهجمات، بغض النظر عن الهدف، انتهاكا لسيادتنا".

وختم البيان المشترك بالقول: "نحن ملتزمون بالعمل معا لمنع وقوع هذه الأعمال، وندعو السلطات الإيرانية إلى وضع حد فوري لهذه الأنشطة غير القانونية على أراضينا".