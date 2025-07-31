كما دعا زيلينسكي إلى مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية، وقال "حان الوقت لمصادرة أصول روسية".

وقال زيلينسكي، في خطاب عبر الإنترنت ألقاه أثناء مؤتمر في هلسنكي "علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل.. وضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني هذه بعد منشور له على منصة إكس، تحدث فيه عن هجمات روسية على كييف ومناطق أوكرانية أخرى.

وقال زيلينسكي في منشوره "منذ ساعات الليل، يعمل رجال الإنقاذ والإطفاء والمسعفون وجميع خدمات الطوارئ اللازمة في مواقع الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة. تأثرت مناطق دنيبرو وبولتافا وسومي وميكولايف وكييف. كانت العاصمة الهدف الرئيسي للهجوم الضخم. هناك أضرار جسيمة في البنية التحتية السكنية. في أحد الأحياء السكنية، دُمّر جزء كامل من مبنى سكني".

وأضاف "حتى الآن، عُلم مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل في السادسة من عمره. تعازيّ الحارة لجميع عائلاتهم وأحبائهم. كما وردت أنباء عن عشرات الجرحى، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة".

وأشار زيلينسكي إلى أن الروس أطلقوا أكثر من 300 طائرة مسيّرة و8 صواريخ، مضيفا "نبذل قصارى جهدنا للتنفيذ الكامل لجميع اتفاقيات حماية شعبنا - لضمان أن يخدم كل عقد غرض إنقاذ الأرواح".

وختم منشوره قائلا "اليوم، شهد العالم مرة أخرى استجابة روسيا لرغبتنا في السلام، بمشاركة أميركا وأوروبا. عمليات قتل جديدة ومُبهرة. لهذا السبب، السلام بدون قوة مستحيل. لكن إجبار موسكو على السلام، وإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية، كل الأدوات اللازمة لذلك موجودة في أيدي شركائنا. نحن نعول على تحقيق كل ما تُنادي به أميركا وأوروبا الآن لتحقيق هذا الهدف".