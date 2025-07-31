وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة الجنوب في اتجاه كراماتورسك - دروجكوفكا، تم تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ومدينة تشاسيف يار ذات أهمية عملياتية واستراتيجية كبيرة.

فهي تقع على ارتفاع شاهق يفتح الطريق أمام أكبر تجمع سكاني في دونيتسك، والذي لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهو تجمع سلافيانسك-كراماتورسك، وكذلك نحو مدينة كونستانتينيفكا.

وكانت معركة تشاسيف يار بدأت في 4 أبريل من عام 2024 بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية من أجل السيطرة على المدينة الواقعة غربي باخموت، وهي مدينة أخرى شهدت معارك طويلة وشرسة.