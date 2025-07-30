وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، حيث تسبب انصهار أعقب تسونامي في 2011 في كارثة إشعاعية.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عشرات الأشخاص في جزيرة هوكايدو الشمالية على سطح مبنى يحتمون تحت خيام من أشعة الشمس، بينما غادرت قوارب الصيد الموانئ لتجنب الأضرار المحتملة الناجمة عن الأمواج القادمة.

وذكرت قناة أساهي التلفزيونية أن امرأة عمرها 58 عاما لقيت حتفها عندما سقطت سيارتها من على منحدر في أثناء إخلائها منطقة مي بوسط اليابان.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن شركة نيسان موتور لتصنيع السيارات علقت عملياتها في بعض المصانع المحلية في اليابان لضمان سلامة الموظفين.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 3 أمواج تسونامي في اليابان وبلغ ارتفاع أكبرها 1.3 متر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن، كما لم تحدث أي اضطرابات في أي من محطات الطاقة النووية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أمواج التسونامي التي يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار قد تؤدي إلى وفاة من تجرفهم.

وتقول جمعية إنقاذ الحياة اليابانية إن الأمواج قد تتسبب أيضا في حدوث فيضانات وإلحاق أضرار بالمباني الخشبية، مع تعرض الناس لخطر الموت بسبب الأجسام الكبيرة المنجرفة.

وفي وقت لاحق، من اليوم الأربعاء، خفضت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى تحذيرها من موجات تسونامي إلى مذكرات إرشادية على ساحل المحيط الهادئ جنوب فوكوشيما، بينما يستمر التحذير شمالا.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، فجر الأربعاء، وبلغت شدته 8.8 درجة، أحدث أمواج تسونامي وصل ارتفاعها في مناطق إلى 5 أمتار، وهو ما دفع إلى إصدار أوامر إخلاء المناطق الساحلية في دول مطلة على المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء.

ومن بين هذه الدول، اليابان وإندونيسيا وولاية هاواي الأميركية، إلى جانب العديد من دول أميركا اللاتينية المتشاطئة مع المحيط الهادئ..