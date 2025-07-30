وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية حال الطوارئ في شمال جزر كوريل بعد التسونامي.

وعدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، صباح اليوم الأربعاء، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وأفادت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا، بلغت قوته 8.7 درجات، ليُعدّ الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

وجاء في بيان الهيئة: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".

وحذّر خبراء الزلازل الروس من هزات ارتدادية قوية قد تستمر خلال الشهر المقبل، مشيرين إلى أن بعضها قد تصل قوته إلى 7.5 درجات.

موجة تسونامي الأولى

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تم رصد تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترًا في ميناء إيشينوماكي شمال اليابان. وكان هذا أعلى قياس حتى الآن بين عدة مناطق حول شمال اليابان.

وأبلغت المناطق الروسية الأقرب إلى مركز الزلزال في شبه جزيرة كامتشاتكا عن أضرار وعمليات إخلاء، لكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.

تحذيرات في هاواي

ازدحمت شوارع هونولولو والطرق السريعة بالسيارات مع تزامن تحذيرات تسونامي مع ساعة الذروة بعد ظهر الثلاثاء. ودوّت صفارات الإنذار مع انتقال الناس إلى مناطق مرتفعة. وألغت مدارس هاواي أنشطة ما بعد المدرسة والأنشطة المسائية.

وقال سنايدر إن تأثير تسونامي قد يستمر لساعات - كما هو الحال في أداك، وهي بلدة يسكنها حوالي 70 شخصًا في جزر ألوشيان بألاسكا - أو ربما لأكثر من يوم.

وقال: "التسونامي ليس مجرد موجة واحدة، بل سلسلة من الأمواج القوية تمتد على مدى فترة طويلة من الزمن. تعبر أمواج تسونامي المحيط بسرعة مئات الأميال في الساعة - بسرعة طائرة نفاثة - في المياه العميقة. ولكن عندما تقترب من الشاطئ، تتباطأ سرعتها وتبدأ بالتراكم. وهنا تصبح مشكلة الفيضانات أكثر احتمالية".

في هذه الحالة، وبسبب إرسال الأرض لهذه التموجات الهائلة من الماء عبر المحيط، ستستمر هذه التموجات في التحرك ذهابًا وإيابًا لفترة طويلة، ولهذا السبب قد تشعر بعض المجتمعات بآثارها لفترة أطول، على حد قوله.

وأفاد مركز التحذير من تسونامي المحيط الهادئ في هونولولو أن التسونامي الناتج عن الزلزال قد يُسبب أضرارًا على طول سواحل جميع جزر هاواي.

وذكر التحذير: "يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات". ومن المتوقع وصول الموجات الأولى حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وولاية أوريغون وسواحل أميركا الغربية

وأعلنت إدارة الطوارئ في ولاية أوريغون على فيسبوك أنه من المتوقع وصول موجات تسونامي صغيرة على طول الساحل بدءًا من حوالي الساعة 11:40 مساءً بالتوقيت المحلي، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 2 قدم (30 إلى 60 سنتيمترًا). وحثت الناس على الابتعاد عن الشواطئ والموانئ والمراسي البحرية والبقاء في مكان آمن بعيدًا عن الساحل حتى يتم رفع التحذير.

قالت الإدارة: "هذا ليس تسونامي كبيرًا، لكن التيارات الخطيرة والأمواج القوية قد تُشكل خطرًا على من هم بالقرب من الماء".

كما خضع جزء كبير من الساحل الغربي الممتد على مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية وولاية واشنطن وكاليفورنيا لتحذير من تسونامي.

ومن المتوقع أن يضرب تسونامي يقل ارتفاعه عن 30 سنتيمترًا أجزاءً من جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية. وصرحت وكالة الاستعداد للطوارئ في المقاطعة بأنه من المتوقع أن تصل الأمواج إلى جزيرة لانجارا النائية حوالي الساعة 10:05 مساءً يوم الثلاثاء، وإلى توفينو حوالي الساعة 11:30 مساءً. وأضافت الوكالة أنه من المتوقع حدوث "أمواج متعددة بمرور الوقت".

أضرار في روسيا ناجمة عن الزلزال

وقال خبراء زلازل يابانيون وأميركيون إن الزلزال الذي وقع الساعة 8:25 صباحًا بتوقيت اليابان بلغت قوته الأولية 8.0 درجات على مقياس ريختر.

وعدّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قياسها لاحقًا إلى 8.8 درجة، وذكرت أن الزلزال وقع على عمق 20.7 كيلومترًا.

وكان مركز الزلزال على بُعد حوالي 119 كيلومترًا شرقًا وجنوب شرقًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الروسية، التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة، في شبه جزيرة كامتشاتكا. وسُجّلت هزات ارتدادية متعددة بلغت قوتها 6.9 درجة.

أول موجات تسونامي

ضربت أول موجة تسونامي منطقة سيفيرو-كوريلسك الساحلية، المستوطنة الرئيسية في جزر الكوريل الروسية في المحيط الهادئ، وفقًا للحاكم المحلي فاليري ليمارينكو. وأكد أن السكان آمنون ويقيمون في المرتفعات حتى زوال خطر تكرار الموجة.

تسبب الزلزال في أضرار بالمباني وتأرجح السيارات في شوارع بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي شهدت أيضًا انقطاعًا للتيار الكهربائي وتعطلًا في خدمات الهاتف المحمول.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الصحة الإقليمية قولها إن العديد من الأشخاص طلبوا المساعدة الطبية في كامتشاتكا بعد الزلزال، ولكن لم تُبلغ عن إصابات خطيرة.

من أقوى الزلازل المسجلة في العالم

يبدو أن الزلزال هو الأقوى في أي مكان في العالم منذ زلزال مارس 2011 قبالة شمال شرق اليابان، والذي بلغت قوته 9.0 درجة وتسبب في تسونامي هائل أدى إلى انصهار نووي في محطة للطاقة النووية. لم يُسجل سوى عدد قليل من الزلازل الأقوى حول العالم.

أدى تحذير تسونامي إلى تعطيل حركة النقل في اليابان. تم تعليق العبارات التي تربط هوكايدو وآوموري في الطرف الشمالي من جزيرة هونشو اليابانية، وكذلك تلك التي تربط طوكيو والجزر المجاورة، وتم تعليق أو تأخير بعض رحلات القطارات المحلية، وفقًا للمشغلين. أغلق مطار سينداي مدرجه مؤقتًا.

صرحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأنه لم تُبلغ حتى الآن عن أي إصابات أو أضرار. واستجابةً لتحذير التسونامي، أصدرت الوكالة تحذيرًا بإخلاء أكثر من 900 ألف ساكن في 133 بلدية على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ، من هوكايدو إلى أوكيناوا.

ولم تُبلغ محطات الطاقة النووية اليابانية عن أي خلل. وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، التي تُشغل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي ضربها التسونامي، إن حوالي 4000 عامل يحتمون في مناطق مرتفعة في مجمع المحطة، ويراقبون الوضع عن بُعد لضمان سلامتهم.

تحذير في الفلبين

وحذرت السلطات الفلبينية المقاطعات والبلدات الواقعة على طول الساحل الشرقي المطل على المحيط الهادئ من احتمال حدوث أمواج تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد، ونصحت الناس بالابتعاد عن الشاطئ والمناطق الساحلية.

وقال تيريسيتو باكولكول، من المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، لوكالة أسوشيتد برس: "قد لا تكون هذه الأمواج هي الأكبر، لكنها قد تستمر لساعات وتُعرّض من يسبحون في المياه للخطر".

والمكسيك

حذّرت البحرية المكسيكية من أن أمواج تسونامي ستبدأ بالوصول إلى الساحل الشمالي لمدينة إنسينادا، بالقرب من كاليفورنيا، حوالي الساعة 2:22 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وقد تمتد على طول ساحل المحيط الهادئ إلى ولاية تشياباس، حوالي الساعة 7:15 صباحًا بالتوقيت المحلي. وأوصت البحرية المواطنين بالابتعاد عن الشواطئ حتى تعليق الإنذار.

نيوزيلندا

أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرات من "تيارات قوية وغير عادية وارتفاعات غير متوقعة في الأمواج" على طول السواحل في جميع أنحاء البلاد. ودعت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية الناس إلى مغادرة المياه، والابتعاد عن الشواطئ والمناطق الساحلية، والابتعاد عن الموانئ والمراسي والأنهار ومصبات الأنهار.

تقع نيوزيلندا في جنوب المحيط الهادئ، وعلى بُعد حوالي 9600 كيلومتر من مركز الزلزال.