وأصدر أبيلا هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وبعد أيام من إعلان فرنسا عن خططها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال أبيلا في منشور على فيسبوك "موقفنا يعبّر عن التزامنا بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وكانت حكومة مالطا تتعرض لضغوط متزايدة من داخل صفوفها للاعتراف بدولة فلسطينية، كما دعت المعارضة اليمينية في منتصف يوليو إلى الاعتراف الفوري.

ولهذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي تاريخ طويل في دعم القضايا الفلسطينية، ودعمت جهود حل الدولتين.

وكشف أبيلا لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو، قائلا إن ذلك سيتم في مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو، ولكن تم تأجيل المؤتمر لاحقا.

وكانت أيرلندا والنرويج وإسبانيا قد اعترفت بفلسطين دولة مستقلة في مايو.

ووصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، قرار بريطانيا بأنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة، بالقرار "التاريخي".

وصرّح منصور في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" بأن "مؤتمر نيويورك يطلق قطار الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف أن "هناك 10 إلى 15 دولة ستعلن قريبا موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين".

وشدد على أن هناك موقفا دوليا مؤيدا "لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين"، مضيفا أن "كل شعوب المنطقة تريد الهدوء ووقف العدوان".

وتابع قائلا إن "العالم بات أكثر استعدادا للتوصل للسلام وإنهاء الاحتلال".