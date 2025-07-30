وأكد "إعلان نيويورك" على "رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".

كذلك تضمن "إعلان نيويورك" ما يلي:

- التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا وغير قابلة للإلغاء من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

- في غياب إجراءات حاسمة نحو حل الدولتين وضمانات دولية قوية سيتعمق الصراع وسيظل السلام الإقليمي بعيد المنال.

- نسعى لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

- التزمنا بتمهيد الطريق لـ"يوم سلام" مستقبلي بناءً على مبادرة السلام العربية.

- اتفقنا على دعم جهود متجددة على المسارين السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

- بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة.

- اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

- إدانة جميع الهجمات من قبل أي طرف ضد المدنيين.

- ندين الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر.

- ندين هجمات إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع.

- يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن.

- طالبنا بالإيصال الفوري والآمن وغير المشروط للمساعدات إلى غزة.

- غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية.