وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين، أوضح ميرتس أن طائرتين من طراز "إيه 400 إم" تابعتين لسلاح الجو الألماني ستقلعان من الأردن، حيث ستتزودان بالوقود قبل تنفيذ عملية الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة.

وأضاف المستشار الألماني: "ربما لا يسهم هذا العمل إلا بشكل طفيف في تخفيف المعاناة الإنسانية، لكنه يبعث برسالة واضحة: نحن موجودون، ونحن جزء من هذه المنطقة".

وأشار ميرتس إلى أن العملية تجري بتنسيق ألماني فرنسي مشترك، مرحبا في الوقت نفسه بالخطوات الأولية التي اتخذتها إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنه شدد على أن "هناك حاجة إلى المزيد".