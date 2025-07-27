ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية قصوى".

وبذلك يتم إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.

وكانت سلطات سانت بطرسبرغ أعلنت يوم الجمعة في بيان رسمي إلغاء العرض السنوي ليوم البحرية، ثم حذفته لاحقا.

وقالت في البيان: "لن تُقام الفعاليات المخصصة ليوم البحرية في مياه سانت بطرسبرغ يوم 27 يوليو".

وأضاف: "تم إلغاء عرض الألعاب النارية، والعرض البحري الرئيسي، وموكب السفن الشراعية والتجديفية والآلية، بالإضافة إلى الدراجات المائية".

وعُدِّل هذا البيان لاحقا، حيث أوضح مسؤولون أن سلطات سانت بطرسبرغ لا تملك صلاحية التعليق على الحدث الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية.

وأُقيم عرض يوم البحرية في سانت بطرسبرغ عام 2024 في 28 يوليو، إلا أن جزءًا من الفعالية التي كان من المقرر إقامتها في مدينة كرنشتات الساحلية القريبة أُلغي، أيضا لأسباب أمنية، حسب صحيفة "ذا موسكو تايمز".

حينها، أفادت وسائل إعلام بأن أجهزة الأمن الروسية حذرت من هجوم محتمل على السفن البحرية المشاركة في العرض.