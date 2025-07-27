تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26 يوليو الجاري، وحتى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو اليوم الأحد، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضح البيان أن من بين هذه المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها وإسقاطها "36 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و10 فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و9 فوق أراضي مقاطعتي فولغوغراد وروستوف".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و2 فوق أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق حوض البحر الأسود، وواحدة فوق كل من أراضي منطقة موسكو، ونيجني نوفغورود، وأوريول، وتامبوف".

تعطل كهرباء السكك الحديدية في فولغوغراد

قالت إدارة منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا إن أوكرانيا شنت هجوما على المنطقة باستخدام طائرات مسيرة.

وأضافت أن الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة المدمرة أدى إلى تعطل إمدادات الكهرباء للسكك الحديدية وحركة القطارات في جزء من فولغوغراد.

وذكرت الإدارة عبر تطبيق تلغرام نقلا عن حاكم المنطقة أندريه بوتشاروف أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية على تلغرام إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا"، عبر تطبيق تلغرام، تعليق الرحلات الجوية بعد منتصف الليل بفترة وجيزة في مطار مدينة فولغوغراد، التي تعد المركز الإداري لمنطقة فولغوغراد الكبرى. ولم تُستأنف الرحلات الجوية صباح اليوم.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الهجوم أدى إلى تأخير حركة القطارات في أجزاء من فولغوغراد.