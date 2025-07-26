وأضاف خامنئي: "من واجب كل القادة العسكريين تجهيز بلادنا بشكل مستمر بأدوات حماية الأمن والاستقلال".

وشدد خامنئي في كلمته على أن "العدو لم يبلغ هدفه"، مضيفا أن "أعداء إيران ما يزالون يدقّون الحديد البارد".

وكان خامنئي، قد قال الأسبوع الماضي، إن الحرب الإسرائيلية التي جرت في يونيو الماضي كانت تهدف للإطاحة بنظام الحكم في طهران، مشددا على أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم يستهدفها بشكل أقوى.

ووقتها قال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن "إيران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما".

كما وصف المرشد الإيراني إسرائيل بأنها "ورم سرطاني"، معتبرا أن الولايات المتحدة "شريكة في جرائم إسرائيل".

وأبرز خامنئي أن "الحفاظ على الوحدة الوطنية من واجب الجميع"، مشيرا إلى أن مجرد التحلي بالروح والاستعداد لمواجهة أميركا وإسرائيل "أمر بالغ الأهمية".

وأردف قائلا: "لقد قام الشعب الإيراني في هذه الحرب المفروضة الأخيرة بعمل عظيم. الشعب الإيراني لن يظهر في أي ميدان بوصفه الطرف الضعيف. لأننا نمتلك جميع الأدوات اللازمة".