وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في بيان صدر الجمعة، إن "الوضع في غزة كارثة إنسانية بكل المقاييس"، مشددا على ضرورة "بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء معاناة وجوع سكان القطاع".

وأضاف: "لا يمكن تجاهل أو تبرير منع إسرائيل للمساعدات وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء بحثهم عن الماء والغذاء".

من جهته، ندد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن السماح بوصول المساعدات إلى المدنيين، متهما تل أبيب بانتهاك القانون الدولي.

وقال كارني في منشور على منصة "إكس": "تدعو كندا جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية".

وأضاف: "نكرر دعواتنا لحماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وللحكومة الإسرائيلية باحترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في القطاع، وسط استمرار العمليات العسكرية وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية.