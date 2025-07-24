وقالت الوكالات في بيان مشترك، الخميس: "نحن قلقون للغاية بشأن صحفيينا في غزة، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في إطعام أنفسهم وعائلاتهم".

وأضافت أن هؤلاء الصحفيين المستقلين "كانوا على مدار أشهر عديدة أعين وآذان العالم على الأرض في غزة، والآن يواجهون نفس الظروف القاسية التي يغطّونها".

وحث البيان السلطات الإسرائيلية على السماح بدخول وخروج الصحفيين من القطاع، مشدّدا على "ضرورة إيصال إمدادات الغذاء الكافية إلى الناس هناك، بمن فيهم العاملون في مجال الإعلام".

معاناة الصحفيين في مرمى النيران

ويعمل الصحفيون في غزة، وخاصة المراسلين والمصورين المحليين المتعاونين مع المؤسسات الدولية، في ظروف شديدة الخطورة بسبب الاستهداف المباشر وغير المباشر، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، وشح المواد الغذائية والطبية.

وقد وثّقت منظمات حقوقية وصحفية، من بينها "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين"، مقتل العشرات من الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، مما يجعل غزة أحد أخطر الأماكن للعمل الصحفي في العالم حاليا.

وفي ظل الحصار المفروض على القطاع، لا يُسمح بدخول الصحفيين الأجانب إليه، ويُمنع الصحفيون المحليون من مغادرته، مما يفاقم من محنتهم ويجعلهم عرضة لمخاطر جسيمة دون تغطية طبية أو حماية دولية.

نداء للمجتمع الدولي

ويأتي البيان بعد تحذيرات متعددة من منظمات إنسانية بشأن أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، وغياب الممرات الإنسانية الآمنة لإيصال المساعدات. ودعت الوكالات الأربع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، وضمان حصولهم على الدعم والموارد التي تتيح لهم الاستمرار في أداء دورهم الحيوي بنقل الحقيقة من مناطق النزاع.