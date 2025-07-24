أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جوية لحطام الطائرة التي تحطمت في إحدى المناطق النائية بروسيا، وسط عمليات بحث وإنقاذ متواصلة في موقع الحادث.
وتظهر المشاهد بوضوح هيكل الطائرة المحطم وسط منطقة غابات كثيفة.
وفي وقت سابق من الخميس، عثر عناصر الإنقاذ في روسيا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.
وكتبت الوزارة على تلغرام: "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق" والتي كانت تقل 49 شخصا.
وحسب خدمات الطوارئ فإن المعطيات الأولية تشير إلى مصرع جميع من كان على متن الطائرة المنكوبة وعدم وجود ناجيين.
وقالت وكالة أنباء " تاس" إن لجنة الطيران المدني الروسية بدأت تحقيقا في حادثة تحطم الطائرة في منطقة أمور.