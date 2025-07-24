وكتبت الوزارة على تلغرام: "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق" والتي كانت تقل 49 شخصا.

وحسب خدمات الطوارئ فإن المعطيات الأولية تشير إلى مصرع جميع من كان على متن الطائرة المنكوبة وعدم وجود ناجيين.

وقالت وكالة أنباء " تاس" إن لجنة الطيران المدني الروسية بدأت تحقيقا في حادثة تحطم الطائرة في منطقة أمور.