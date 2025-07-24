وأكد خبراء لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن عقار "أمبيين" قد يسبب الارتباك، الهلوسة، ومشاكل في الذاكرة خصوصا لدى كبار السن، لكنهم أشاروا أنه من غير المنطقي أن يتناول بايدن العقار قبل المناظرة، ولا يوجد ما يثبت أن "أمبيين" هو سبب خسارته أمام ترامب.

وقال نجل الرئيس الأميركي، سابقا جو بايدن، يوم الاثنين، في مقابلة مع مقدم برنامج على يوتيوب، إلى أن العقار المنوم "أمبيين" ساهم في هزيمة والده في المناظرة الرئاسية مع ترامب، والتي أدت إلى انسحابه من سباق الرئاسة.

وذكر هانتر: "أنه يبلغ من العمر 81 عاما، ومتعب جدا. يعطونه "أمبيين" لكي يتمكن من النوم. ثم يصعد إلى المسرح ويبدو كالغزال في مواجهة الأضواء الساطعة، وهذا يعزز القصة التي يريد أي شخص ترويجها".

وعقار "أمبيين" هو دواء لعلاج الأرق، للاستخدام قصير الأمد، وله آثار جانبية شائعة كالدوار، والنعاس، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال، والصداع، وألم العضلات والمفاصل، والرؤية المزدوجة أو المشوشة، وفقا لموقع "كود آر إكس" الطبي.

وأشار ذات الموقع إلى أن هذا العقار يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة، وشعورا بالدوخة والنعاس، وفي حالات نادرة تفكيرا وسلوكا غير طبيعي، ويزيد خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

ويمكن لهذا العقار، المسمى علميا "زولبيديم"، أن يسبب خطر السقوط وتغير السلوك وزيادة مفرطة في التهدئة وبطء النشاط الدماغي، خصوصا عند دمجه مع الكحول أو أدوية أخرى.

وينصح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بتوخي الحذر الشديد بعد تناول الدواء، لأنه يزيد خطر السقوط.

آراء الخبراء

قال الدكتور مارك سيغل، كبير المحللين الطبيين في قناة "فوكس نيوز"، إن "أمبيين يمكن أن يؤدي إلى الارتباك، والهلوسة، وتجارب تشبه الخروج من الجسد".

وأضاف: "أمبيين ليس دواء مناسبا لكبار السن لهذه الأسباب".

لكن سيغل أوضح أنه "لا يوجد مصدر موثوق يمكننا من خلاله التأكد من أن هذه المزاعم صحيحة بشأن استخدام أمبيين، فقد يكون قد تناول شيئا آخر".

وأشار إلى أن "أمبيين" ليس مهدئا، وإذا تناوله بايدن في الليلة السابقة، فمن المفترض أن يكون مفعوله قد زال قبل وقت المناظرة.

وتابع: "تناوله مباشرة قبل المناظرة لا معنى له على الإطلاق، ولا يوجد طبيب يوصي بذلك".

وقالت الدكتورة ميكايلا روبينز، ممرضة معتمدة لـ"فوكس نيوز": "من الصعب الجزم دون إجراء تقييم طبي شامل، لكن عموما، يمكن لاستخدام أمبيين أن يسبب بالتأكيد نوع الارتباك الذي بدا أن بايدن يعاني منه".

وأضافت: "تشير الدراسات إلى أن حتى الاستخدام القصير لأمبيين قد يسبب الهذيان والارتباك، في حين أن الاستخدام طويل الأمد ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي، خاصة لدى كبار السن".

وأكدت أن "هذا التأثير أقل احتمالا لدى شخص أصغر سنا ويتمتع بصحة جيدة، لكن في حالة شخص بعمر بايدن، فإن الارتباك الناتج عن الأدوية أمر شائع، خصوصًا مع المهدئات"