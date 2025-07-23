وأعلن رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني ورئيس الوفد المفاوض، أن كييف عرضت عقد قمة بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية شهر أغسطس.

وقال أوميروف للصحفيين: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار"، داعيًا موسكو إلى "إظهار نهج بنّاء وواقعي".

في المقابل، من جهته، صرّح فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، بأن بلاده اقترحت اقترحت هدن قصيرة الأجل، تتراوح بين 24 و48 ساعة، لإتاحة المجال لإجلاء القتلى والجرحى من مناطق الاشتباك.

وقالت أوكرانيا إن الهدن المقترحة لا ترقى إلى مستوى وقف حقيقي لإطلاق النار، وفق تعبيره.

ووافقت روسيا على توسيع نطاق تبادل أسرى الحرب، وأبدت استعدادها لتسليم أوكرانيا رفات 3000 جندي أوكراني.

وبشأن الدعوة الأوكرانية لعقد قمة رئاسية، شدد ميدينسكي على أن أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي يجب أن يكون مخصصًا لتوقيع اتفاق نهائي فقط، لا لمناقشة بنود الخلاف.