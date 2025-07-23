قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، إن تعطل خدمة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في بعض مناطق البلاد تم لأسباب أمنية.
وأضاف زارع بور، أن هذه الخطوة تأتي ردا على التهديدات.
وأوضح الوزير أن هذا القرار "اتخذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة بهدف الحفاظ على أمن المواطنين ومنع استغلال معلومات الموقع من قبل إسرائيل".
وقال أنه "بالتعاون مع الشركات المحلية القائمة على المعرفة، نعمل على تصميم حلول لإدارة هذا الوضع لتقليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، وخاصة السائقين. وقد بدأت اختبارات هذه الحلول وتنفيذها".
وفي يونيو الماضي، كانت السلطات الإيرانية، قد شددت القيود على الاتصال بخدمة الإنترنت، كإجراء أمني خوفا من نجاح إسرائيل في استغلال شبكات الاتصالات لتحقيق اختراقات عسكرية.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أن هذه القيود فُرضت بسبب "استغلال إسرائيل لشبكات الاتصالات لأهداف عسكرية".