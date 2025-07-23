وأضاف زارع بور، أن هذه الخطوة تأتي ردا على التهديدات.

وأوضح الوزير أن هذا القرار "اتخذ هذا القرار من قبل الجهات المختصة بهدف الحفاظ على أمن المواطنين ومنع استغلال معلومات الموقع من قبل إسرائيل".

وقال أنه "بالتعاون مع الشركات المحلية القائمة على المعرفة، نعمل على تصميم حلول لإدارة هذا الوضع لتقليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، وخاصة السائقين. وقد بدأت اختبارات هذه الحلول وتنفيذها".