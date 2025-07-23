وقالت إن النيابة العامة الروسية أوضحت أن هذه "الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمظاهر القومية المتطرفة والنازية الجديدة".

وتابعت أن "الحركة تقوم على أيديولوجية متطرفة، وعلى الكراهية والعداء تجاه الأديان السماوية ويقوم أعضاؤها بالدعوة علنا إلى تدمير وتدنيس الكنائس الأرثوذكسية، وممارسة طقوس السحر الأسود والقتل، كما يستخدمون رموزا وشارات موحدة، وتستند أسسهم الفكرية إلى منشورات عنصرية متطرفة".

ووفي يناير الماضي، كان البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا قد تحدث عن "الحركة الدولية لأتباع الشيطان" وطالب بفرض حظر قانوني على عبادة الشيطان في روسيا.