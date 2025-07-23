وقال ترامب، خلال استقباله الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في المكتب البيضاوي، الثلاثاء: "سواء كان ذلك صحيحا أم خاطئا، فقد حان الوقت لملاحقة أشخاص"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"محاولة انقلاب" قادها أوباما، بمشاركة منافسة ترامب السابقة هيلاري كلينتون.

ووصف ترامب أوباما بأنه "زعيم" لمحاولة تدخل استخباري مزعومة في نتائج انتخابات 2016، قائلا إن أفعاله "ترقى إلى الخيانة"، زاعما وجود "دليل قاطع" على تورط إدارة أوباما في افتعال رواية التدخل الروسي.

رد من مكتب أوباما

وفي أول رد رسمي، رفض باتريك رودنبوش، المتحدث باسم الرئيس الأسبق باراك أوباما، الاتهامات واصفا إياها بـ"السخيفة والواهية". وقال: "احتراما لمكتب الرئاسة، لا نعلّق عادة على الهراء والمعلومات المضللة، لكن هذه المزاعم شنيعة بما يكفي لتستحق الرد"، مضيفا أن ترامب يحاول صرف الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحا.

وثائق استخباراتية ومزاعم متضاربة

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، عن وثائق رفعت عنها السرية مؤخرا، زعمت أنها تُظهر وجود "مؤامرة خيانة" تورط فيها كبار مسؤولي إدارة أوباما.

إلا أن مصادر في الكونغرس الأميركي ومراجعات مستقلة، بما فيها تقرير صادر عن مجلس الشيوخ بقيادة الحزب الجمهوري عام 2020، أكدت أن الوثائق الجديدة لا تقوّض التقييم الاستخباراتي الأميركي لعام 2017، الذي خلص إلى أن روسيا تدخلت بالفعل في الانتخابات لصالح ترامب.

ورغم ذلك، أشاد ترامب بغابارد، قائلا إنها "اكتشفت أن باراك حسين أوباما قاد مجموعة من الأشخاص غشّوا في الانتخابات"، ودعا أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى الرد على أي أسئلة إعلامية محرجة بعبارة: "أوباما غش في الانتخابات".